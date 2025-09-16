1
ALMIRALL DE POCHAT, Marta Ana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ALMIRALL de POCHAT, Marta Ana, q.e.p.d., falleció el 14-9-2025. - El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi acompaña a Víctor Pochat y familia en este triste momento.
† ALMIRALL de POCHAT, Marta. - Anita, Caro, Ceci, Gabi, Pau, Vale, Vero y Vir acompañan a Cecilia con cariño.
