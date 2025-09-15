1
ALMIRALL, Marta Ana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ALMIRALL, Marta Ana, q.e.p.d., falleció el 14-9-2025. - La comisión directiva del Instituto Argentino de Recursos Hídricos acompaña a Víctor Pochat y familia en este triste momento.
