ALMIRALL, Marta Ana

ALMIRALL, Marta Ana, q.e.p.d., falleció el 14-9-2025. - La comisión directiva del Instituto Argentino de Recursos Hídricos acompaña a Víctor Pochat y familia en este triste momento.

