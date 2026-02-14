SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALOÉ, Carlos Víctor. - Su esposa Marita; sus hijos Victoria, Gabriela, Carlos, Luján, Juan y Mercedes, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ ALOÉ, Carlos Víctor q.e.p.d., falleció el 13-2-2026. - Nené Pedrazzini, Bárbara y Astolfo; Eva y Javier, Florencia y José Luis despedimos con mucho cariño al queridísimo Carlitos, agradeciéndole a Dios por toda una vida compartida.

✝ ALOE, Carlos Víctor, q.e.p.d. - El directorio de Gear S.A. participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ ALOÉ, Carlos Víctor, q.e.p.d. - Hereford Argentina y su personal participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a Juan Manuel y familia en su dolor.

