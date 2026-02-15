LA NACION

ALOÉ, Carlos Víctor

ALOÉ, Carlos Víctor, q.e.p.d. - Cuca Araoz de Lamadrid y Flia. lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

