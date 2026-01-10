SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALONSO, Dan Carlos. - La Asociación Mutual Farmasur, su comisión directiva y el personal lamentan su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos, familia y amigos en este doloroso momentoy rogamos una oración en su memoria.

ALONSO, Dan Carlos, falleció el 9-1-2026. - La comisión directiva y todos los socios y personal de ASOFAR participa el fallecimiento de quien fuera director ejecutivo y miembro fundador, acompañando a sus hijos, nietos y familia en este triste momento. Sus restos serán despedidos hoy, a las 10, en el crematorio del cementerio de la Chacarita.

