ALONSO, Josefina Cantilo De
† ALONSO, Josefina Cantilo de. - Estela Goñi la despide con mucho cariño y acompaña a toda la familia.
† ALONSO, Josefina Cantilo de, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 9-10-2025. - Su hermano José Luis y Clara Christophersen; sus hijos José Luis y Mariana, Clarita y Fernando, Florencia y Federico e Inés participan su fallecimiento y acompañan a Dickie, hijos y nietos con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.
† ALONSO, Josefina Cantilo de, q.e.p.d. - Luz Huneeus de Beretervide despide a su querida amiga y acompaña con gran afecto a Dickie y a toda su familia.
