ALONSO, Ricardo Francisco
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALONSO, Ricardo Francisco. - Con mucha tristeza despedimos a un gran amigo y acompañamos a Raquel y su linda familia. Ana Inés, José Luis Pernigotti (as.) , hijos y nietos.
