ALONSO ROBIROSA, Josefina Cantilo De
† ALONSO ROBIROSA, Josefina Cantilo de, q.e.p.d. - Su hermana Mercedes Cantilo y Diego Yofre, sus hijos, nietos y su ahijada Marina despiden a la querida Josefina con inmensa tristeza y amor. Rezamos por su eterno descanso, abrazando a Dickie e hijos.
