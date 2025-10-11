LA NACION

ALONSO ROBIROSA, Josefina Cantilo De

ALONSO ROBIROSA, Josefina Cantilo de, q.e.p.d. - Su hermana Mercedes Cantilo y Diego Yofre, sus hijos, nietos y su ahijada Marina despiden a la querida Josefina con inmensa tristeza y amor. Rezamos por su eterno descanso, abrazando a Dickie e hijos.

