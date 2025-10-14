1
ALONSO ROBIROSA, Josefina Cantilo De
† ALONSO ROBIROSA, Josefina Cantilo de, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 9-10-2025. - Sus consuegros Hernán Risso Patrón y Coqui Rebechi, sus hijos Hernán y Mercedes, Juan, Beatriz, Raquel y Nicholas, Sebastián y Finita y sus nietos Thomas y Micaela, Francisco, Merceditas y Máxima participan con dolor su fallecimiento y piden una oración por el descanso eterno de su alma.
