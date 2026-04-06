1
ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Su esposa María Teresa, sus hijos Rodrigo y Santiago y su nieto Mateo y su nuera Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Siempre será recordado con amor, gratitud y alegría por su familia.
✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d. - Panchin te despedimos tus íntimos amigos Guillermo Cinque, Ignacio Goicoa y Josefina.
✝ ALVAREZ de TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Familia Vieytes lo despide con profunda tristeza, abraza a Teresa, Rodrigo, Tata y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 3
Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”
- 4
La hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre el accidente de su padre y reveló qué la ayudó a salir adelante