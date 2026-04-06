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ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Su esposa María Teresa, sus hijos Rodrigo y Santiago y su nieto Mateo y su nuera Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Siempre será recordado con amor, gratitud y alegría por su familia.

ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d. - Panchin te despedimos tus íntimos amigos Guillermo Cinque, Ignacio Goicoa y Josefina.

ALVAREZ de TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Familia Vieytes lo despide con profunda tristeza, abraza a Teresa, Rodrigo, Tata y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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