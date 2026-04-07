SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor en Pascuas el 5-4-2026. - Su hermana Enriqueta (Letty) Alvarez de Toledo de Poligny y sus hijos Alexis e Inés y Alexandra Thompson y nietos Nicolás, Alexia, Iván e Isabel Quirot de Poligny y Chiara y Stefano Incisa di Camerana lo despiden con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor en Pascuas el 5-4-2026. - Su sobrina, Inés Quirot de Poligny y sus hijos, Chiara y Stéfano Incisa di Camerana, lo despiden con profunda tristeza. Quedará intacto en sus memorias, como un gran Señor, estoico y sabio, despertador de conciencias, ejemplo de justicia y humanidad. Siempre lo recordaran por su amor por el campo, su alegría y generosidad, por su dedicación hacia los demás, por sus carismáticas y elocuentes conversaciones y su siempre noble y buen consejo. Fue un timón en sus vidas, y fue una bendición tenerlo. Lo van a extrañar.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d. - Sonia Decker lo despide con inmensa pena y abraza a su familia con todo cariño.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique. - Amaro Schang, Fernando Schang y Mariana Herbón despiden con profunda tristeza a su querido amigo y acompañan con un fuerte abrazo a Tata y Rodrigo.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, 19-5-54; 5-4-2026. - Despedimos con gran tristeza el querido y entrañable compañero del Juan XXIII, los Juanchos. Saludamos con mucho cariño a toda su familia. Nuestro Gallego quedará grabado para siempre en nuestra memoria y en los corazones como un ser cariñoso, alegre, positivo y excepcional. El sepelio se realizará hoy, 12:15 hs., en el Cementerio de la Recoleta. Alejandro Urquiza Hume, Alberto Berisso, Eduardo Royo, Federico Pandra, Gabriel Escalante, Guillermo Casarino, Guillermo Cinque, Gustavo Berasategui, Jorge Bullrich, Juan Carlos Ferreira, Juan Ignacio Goicoa, Lucio Freixas, Marcos San Miguel, Matías Coll, Pablo Martelli, Pedro Etchart, Ramón Llorente, Ricardo Ruda, Roberto Dupont, Teotimo Becu, Mario Lussich y Jaime Mascarenhas.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Silvia y Bobbie Starke despiden a Francisco con enorme pena y acompañan a Maria Teresa, Rodrigo y Santiago con mucho cariño.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d., falleció el 5-4-2026. - Nora, Alfonso y sus hijas Victoria y Constanza Sánchez Sorondo te despiden con profundo dolor. Hasta pronto amigo.

✝ ALVAREZ DE TOLEDO, Francisco Fadrique, q.e.p.d. - Guillermo F. Cinque e hijos, Josefina, Guillermo, Dolores y Máximo despiden con mucho cariño a una gran amigo de toda la vida y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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