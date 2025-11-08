LA NACION

ÁLVAREZ, María Angélica

ÁLVAREZ, María Angélica, q.e.p.d. - Mary, fuiste sin duda un pilar fundamental para la Hereford, pero además muy especial para nosotros. Te vamos a extrañar mucho. Cariños, Marina y Eduardo Boitano.

ÁLVAREZ, María Angélica, q.e.p.d., falleció el 7-11-2025. - La Asociación Argentina Criadores de Hereford, su comisión directiva, sus compañeros de trabajo, criadores y socios, expresan su profundo dolor por el fallecimiento de Mary. Su recuerdo permanecerá siempre en la historia y el corazón de la Asociación. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y seres queridos.

