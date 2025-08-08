SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, Esperanza. - Fernando Lucero Schmidt, Ricardo Moretti y familias acompañan a Marcelo, hijos y nietos en estos momentos y ruegan una oración en su memoria.

† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, Esperanza. - Hugo Leandro López y Verónica Chartier lamentan profundamente el fallecimiento de Espe y acompañan a Marcelo y sus hijos en el dolor.

