SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d., falleció el 7-8-2025. - Con profunda tristeza acompañamos a nuestro querido Marcelo, a sus hijos Ignacio, María, Santiago y Manuel, a su hermana María José, su hermano Lucho, su cuñada Bety, sus nueras Angie y Giselle, su yerno Santiago y a sus adorados nietos, en este momento de suma tristeza. Valerie, Clara, Laura, Inés, María y Michelle Chediack.

† ALVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d. - José Luis y Laura García Villaverde la despiden con gran pena y acompañan a Marcelo y los chicos con mucho cariño.

† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza. - Susana y Tato Palmero, Marina, Lucas, Julián y Flia. acompañan con mucho afecto a Marcelo y Flia.

† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d. - Su esposo Marcelo, sus hijos Ignacio, María, Santiago y Manuel; sus hijos políticos Ángeles, Gisele, Mercedes, Santiago; sus nietos Félix, Lucio, Ramiro, Silvestre, Candelaria, Benjamín, Felicitas, Helena y Vicente y su hermana María José participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa