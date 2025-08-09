SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza. - Silvina Delfino y sus hijos Juan Manuel y Martin despiden con enorme tristeza a su querida amiga y acompañan con todo cariño a Marcelo, Ignacio, María, Santiago, Manuel y a sus adorados nietos.

† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d., 7-8-2025. - José Chediack y sus hijas Sofía, Micaela, Josefina y Florencia acompañan a Marcelo, hijos y nietos en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d. - Te despedimos Esperancita con profunda tristeza. Mario y Alicia Raspagliesi junto a sus hijos Guido y Josefina, Agustina y Facundo, Francisco y Luz y Rafael y Rossi. Acompañamos a Marcelo y a todos tus hijos y nietos con gran cariño.

† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d. - Corporación Rio Lujan SA despide con profundo dolor a María Esperanza Toccalino y ruega una oración en su memoria.

