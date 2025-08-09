LA NACION

ALVAREZ TOLEDO DE TOCCALINO, María Esperanza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza. - Silvina Delfino y sus hijos Juan Manuel y Martin despiden con enorme tristeza a su querida amiga y acompañan con todo cariño a Marcelo, Ignacio, María, Santiago, Manuel y a sus adorados nietos.

ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d., 7-8-2025. - José Chediack y sus hijas Sofía, Micaela, Josefina y Florencia acompañan a Marcelo, hijos y nietos en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d. - Te despedimos Esperancita con profunda tristeza. Mario y Alicia Raspagliesi junto a sus hijos Guido y Josefina, Agustina y Facundo, Francisco y Luz y Rafael y Rossi. Acompañamos a Marcelo y a todos tus hijos y nietos con gran cariño.

ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d. - Corporación Rio Lujan SA despide con profundo dolor a María Esperanza Toccalino y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
    1

    “Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente

  2. Una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir el examen de residencias médicas
    2

    Examen de residencias médicas: una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir

  3. De la emoción de Verónica Varano y la pancita de Eva Bargiela a la incomodidad de García Moritán
    3

    En fotos: de la emoción de Verónica Varano y la pancita de Eva Bargiela a la incomodidad de Roberto García Moritán

  4. Trump puso fin a décadas de conflicto entre dos exrepúblicas soviéticas con un acuerdo de paz que inquieta a Rusia
    4

    Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca

Cargando banners ...