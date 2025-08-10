1
ÁLVAREZ TOLEDO DE TOCCALINO, María Esperanza
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ÁLVAREZ TOLEDO de TOCCALINO, María Esperanza, q.e.p.d. - Te despedimos querida amiga Espe con profunda tristeza. Acompañamos a nuestro querido amigo Marcelo, a sus hijos Ignacio, María, Santi y Manuel y sus familias con todo nuestro cariño en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria. Patricia y Fernando Caillava, Martín, Julia, Josefina y Agustín.
