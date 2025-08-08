SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ÁLVAREZ TOLEDO, María Esperanza, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra queridísima amiga Espe y acompañamos a nuestro querido amigo Marcelo, a Cubi, María, Santi, Manuel y sus familias con gran afecto. Graciela Bellagamba, Enrique Russo, Andrés, Magui y Cecilia.

