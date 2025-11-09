SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo Antonio, q.e.p.d. - Sus tíos Adriana Canestri de Hansen y Emilio Hansen y sus primos Martín y Andrés Hansen participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo Antonio, q.e.p.d. - Su madre Susana, sus hermanos Pablo y Pali y Florencia, sus sobrinos Mateo, Manuel y More, junto con sus tíos y primos, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo Antonio, q.e.p.d. - Su esposa Mariana y su hija Valentina participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo Antonio, q.e.p.d. - Graciela Mirabella y sus hijas Paula y Silvina participan el fallecimiento de su querido hijo político Marcelo y piden una oración en su memoria.

