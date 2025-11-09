1
ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo, q.e.p.d. - Acompañamos con profundo dolor y tristeza a Susana y familia en este difícil momento. Tus amigos de siempre. Familias Cáceres, Capelli, Carretto, García, Goitía, Ortiz, Sosa y Trasorras.
† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo, q.e.p.d. - Alejandro, Clarisa, Gabriela y Laura Díaz abrazan a Susana y Flia. con mucho amor en este triste y doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 3
Caso $LIBRA: la Justicia argentina congela activos de Hayden Davis y dos operadores de una “cueva” cripto que aparecen en la ruta del dinero
- 4
Novak Djokovic le ganó a Lorenzo Musetti y agiganta la leyenda, en un espectáculo de otra era