SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo, q.e.p.d. - Acompañamos con profundo dolor y tristeza a Susana y familia en este difícil momento. Tus amigos de siempre. Familias Cáceres, Capelli, Carretto, García, Goitía, Ortiz, Sosa y Trasorras.

† ÁLVAREZ TRAVIESO, Marcelo, q.e.p.d. - Alejandro, Clarisa, Gabriela y Laura Díaz abrazan a Susana y Flia. con mucho amor en este triste y doloroso momento.

