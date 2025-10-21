LA NACION

ALZU DE SPERONI, Lilia Beatriz

ALZU de SPERONI, Lilia Beatriz, q.e.p.d. - Carlos, tus hijos y nietos te despedimos con mucho cariño y damos gracias por tu ejemplo, amor y generosidad.

ALZU de SPERONI, Lilia Beatriz, q.e.p.d., falleció el 19-10-2025. - El consejo directivo de La Editorial Rotaria Argentina participa su fallecimiento y acompaña a su presidente, Dr. Carlos E. Speroni y familia en esta pérdida.

