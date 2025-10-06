SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - El Buenos Aires English High School despide con profundo dolor a su directora general y agradece enormemente sus 65 años de entrega incondicional a la institución.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d. - María Milagro Zambelli despide a su querida Estela con profundo dolor y pide una oración en su memoria.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - Su esposo Alberto Rueda; sus hijos Karina y Martín; sus nietos Milagros, Francisco, Clara, Guadalupe y Felipe; su yerno Luis Nicastro y Malena Cameo, su nuera en el recuerdo, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.- LAZARO COSTA. Tel. 4812-8040.

