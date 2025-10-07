SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María. - Sus sobrinas Cristina, Constanza y Florencia Alzugaray, junto a sus sobrinos políticos Martín Gestoso y Ezequiel Blázquez, su cuñada Elba Weiss y sus tan queridos sobrinos nietos Juan Cruz, Josefina y Ramiro Gestoso y Sofía y Sixto Blazquez con infinito amor despedimos a nuestra amada Estelita.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - Su prima y gran amiga Rosa Alvarez de Ruchelli participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - Patricia y Alejandro Guardone acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan oración en su memoria.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d. - Carlos Corbino con inmenso pesar despide a Estela, gran docente y educadora, además de ser la guardadora y custodia de la historia del colegio y de su fundador.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - La comunidad educativa de St. Brendan’s College participa con hondo pesar el fallecimiento de quien fuera ejemplo de integridad en la educación y acompaña con afecto a toda su familia en este doloroso momento.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d. - Luis y Julia Negri despiden a su querida amiga con profundo dolor.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d. - La escribana Marcela Varela, sus hijos Luciana y Juan Manuel Losada y las colaboradoras de la escribanía acompañan al Dr. Alberto Rueda, al contador Martín Rueda y familia en este triste momento.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María. - Con profunda tristeza la Asociación de Colegios Bilingües, ACoBi, despide a Estela, uno de sus miembros de comisión directiva, quien deja un legado de compromiso inquebrantable a seguir.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d. - St. Catherine´s Moorlands School participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la comunidad del Buenos Aires English High School y ruega oraciones en su memoria.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - La comunidad del Belgrano Day School la despide con profundo dolor y acompaña a su familia.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela María, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - Carlos Alberto Campos y Elina Castro de Campos, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria. Acompañamos a Alberto, hijos y nietos en este momento de tanta tristeza.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela María. - La familia Freijo Miljiker acompaña a Karina en este doloroso momento y recuerda con mucho cariño a la señora Estela por sus tantos años de compromiso y amor hacia el BAEHS y sus hijos.

Aviso publicado en la edición impresa