ALZUGARAY DE RUEDA, Estela
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - El Rotary Club San Telmo Constitución participa con pesar el fallecimiento de la esposa de su consocio Alberto y ruega una oración en su memoria.
† ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - Edgardo Murúa e Inés García de Murúa acompañan a su amigo Alberto y familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en memoria de Estela.
