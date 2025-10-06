SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - El Rotary Club San Telmo Constitución participa con pesar el fallecimiento de la esposa de su consocio Alberto y ruega una oración en su memoria.

† ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - Edgardo Murúa e Inés García de Murúa acompañan a su amigo Alberto y familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en memoria de Estela.

Aviso publicado en la edición impresa