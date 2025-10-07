LA NACION

ALZUGARAY DE RUEDA, Estela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - La Comunidad Bet El y su instituto educativo lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. Estela Alzugaray de Rueda. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad educativa del B.A.E.H.S. en estos momentos de desconcierto y elevamos una oración en su memoria.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - La Asociación de Ex Alumnos del BAEHS despide con profundo dolor a Miss Estela, compañera entusiasta de la asociación.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - Acompañamos con afecto a Alberto y familia. Frente a la repentina partida de Estela, les deseamos fuerza y templanza. Regina, Débora y Daniel.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - Esteban y Gigina Quidiello lamentan su fallecimiento y acompañan a Alberto y familia en este doloroso momento.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d., 5-10-2025. - Bruno D´Alessandro y Carmen Viscardi de D´Alessandro acompañamos a nuestro querido amigo Alberto y familia en este doloroso momento y rogamos una oración en la memoria de Estela.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d. - Con eterno agradecimiento por su gran labor docente, acompañamos con mucho cariño a familiares, al B.A.E.H.S., docentes y amigos. Familia Kraves.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela, q.e.p.d., 5-10-2025. - Roberto Borrone y María Julia Gorgni de Borrone acompañamos a nuestro querido amigo Alberto y familia en este doloroso momento y rogamos una oración en la memoria de Estela.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela. - Pablo y Mima Cameo con sus hijos y nietos, despiden con tristeza a la querida Estela y abrazan a Alberto, Karina y Martin con enorme cariño.

ALZUGARAY de RUEDA, Estela. - Las familias Silbermins, Lowenstein y Waltuch despiden con profunda tristeza a Miss Estela, y acompañan a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

