AMADEO Y VIDELA, Facundo
† AMADEO y VIDELA, Facundo, q.e.p.d. - Sandalia Amadeo y Videla y Eduardo Ochoteco, sus hijos Martín y Paz y sus nietas Zinara y Rita acompañan a Ale, Barbie y Cami y los abrazan con mucho amor.
