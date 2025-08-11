1
AMADEO Y VIDELA, Facundo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† AMADEO y VIDELA, Facundo, q.e.p.d. - Nia, Nacho, Luli, Leonor, Rafael, Mariela, Gustavo y toda la familia acompañan a Ale, Barbie, Came e Isa y los abrazan en este momento de tanto dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
- 3
Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre Quiroga y Doria Medina y proyectan una inédita segunda vuelta
- 4
Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar