LA NACION

AMADO CATTANEO, Andrea

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AMADO CATTANEO, Andrea. - Con gran pesar despedimos a una querida y admirable amiga. Acompañamos a Alec, sus hijos y a toda la familia. Carlos y Miriam Adamo.

AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - Abrazamos a María y a toda la querida familia Cattaneo en este triste momento, por el fallecimiento de su hermana Andrea. César y Ester García Baltar.

AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - Sus hijos Santiago y Joaquín Díaz la despiden con tristeza y mucho amor.

AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - Alberto Manuel Díaz y Sabrina Giorgi de Díaz, junto a Sebastián Díaz, Joaquín y Milagros González Giorgi (a.), participan su partida y abrazan con mucha fuerza a Santi y Joaco.

AMADO CATTANEO, Andrea. - Alejandro de Anchorena (a.), con sus hijos y nietos, despiden a la querida Andrea y acompañan a Alex y toda su familia con inmenso cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
    1

    Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos

  2. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    2

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  3. Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez
    3

    Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez

  4. El chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones
    4

    “Enorme esfuerzo”: el chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones

Cargando banners ...