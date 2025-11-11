SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AMADO CATTANEO, Andrea. - Con gran pesar despedimos a una querida y admirable amiga. Acompañamos a Alec, sus hijos y a toda la familia. Carlos y Miriam Adamo.

† AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - Abrazamos a María y a toda la querida familia Cattaneo en este triste momento, por el fallecimiento de su hermana Andrea. César y Ester García Baltar.

† AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - Sus hijos Santiago y Joaquín Díaz la despiden con tristeza y mucho amor.

† AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - Alberto Manuel Díaz y Sabrina Giorgi de Díaz, junto a Sebastián Díaz, Joaquín y Milagros González Giorgi (a.), participan su partida y abrazan con mucha fuerza a Santi y Joaco.

† AMADO CATTANEO, Andrea. - Alejandro de Anchorena (a.), con sus hijos y nietos, despiden a la querida Andrea y acompañan a Alex y toda su familia con inmenso cariño.

