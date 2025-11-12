1
AMADO CATTANEO, Andrea
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querida amiga Andrea Amado Cattaneo con todo cariño, y acompañan a la familia en estos momentos de profunda tristeza.
AMADO CATTANEO, Andrea. - Con el recuerdo de lo compartido y el agradecimiento por haber estado siempre atenta, acompañamos a Alejandro y sus hijos. Familia Bruni D’Amico.
AMADO CATTANEO, Andrea, q.e.p.d. - Dejas una huella imborrable. Sos un ejemplo. Abrazo a tu hermosa familia, a Alex y a tus amados hijos. Marina Leivas.
LA NACION
