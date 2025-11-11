SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Verónica y Miguel Denovi Rueda acompañan a Alex en este triste momento.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Te despedimos con enorme cariño y mandamos un abrazo a tu familia. La familia Schottlaender.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Belén Estrada, sus hijas Marina y Belén, y nietos la despiden con mucho cariño. Descanza en paz querida Andrea.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Ana y Benoît Culot acompañan a Alex y familia en este triste momento y ruegan una oración en memoria de la querida Andrea.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Luis y Susana Posse (as.) y todos sus hijos siempre recordarán a Andrea con mucho cariño y acompañan en este triste momento a Alex y a todos sus hijos.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Cristina y Raúl lamentan profundamente la partida de su querida amiga y acompañan a Alex y sus hijos en este doloroso momento.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - María Martha y Dickie Siri acompañan a Alex, sus hijos y nietos con cariño en este triste momento.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Sus hermanos María de los Ángeles, Roberto, Horacio, Pablo y Guillermo, sus cónyuges Patricio, Maarika, Mónica, Mariana Carol y familias la despiden con mucha tristeza y amor.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Eduardo Fernández Cutiellos participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Con enorme tristeza, respeto y agradecimiento el Hotel Correntoso junto a todo su equipo despide a su presidenta Andrea. Seguiremos todos trabajando para poder continuar con su legado.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Te despedimos con todo el amor que nos diste a nosotras y a nuestra hermana Agustina. Gracias por tanta comprensión y la lindísma familia que nos diste a todos. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Tus hijas de la vida y Marina y Belén, y tu nietos Constancio, Olimpia, Francis, Gala, Alexia, Greta y Leon.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Te despedimos con todo el amor del mundo. Fuiste la mejor madre que alguien podía pedir o imaginar. Siempre serás un ejemplo de fuerza, resiliencia, bondad, generosidad, empatía y humildad. Te llevamos siempre en nuestros corazones. Santiago, Joaquín y Alejandro.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Te despido con todo mi amor. La mejor compañera de vida y aventura. Te adoré siempre. Te despido y festejo la vida contigo. Alex.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Querida Andrea, descansa en paz. Acompañamos a Alex y familia en este triste momento. Coco, Bea, Eugenia Jasson Hardie y Jorge Castro.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Querida Andrea te recordaremos siempre por tu generosidad, bondad y empatía. Acompañamos a Alex, Alejandro, Santiago y Joaquín en este triste momento. Tony y Delfina Lanusse e hijos.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Gloria y Criso, junto a sus hijos despiden a Andrea con mucha tristeza y acompañan a Alex, Joaquín, Santiago, Alejandro, Marina y Belén con muchísimo cariño.

