SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Annick Stewart despide con mucha tristeza a Andrea y acompaña a Alex y familia con mucho cariño en este triste momento.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Fernando y Mercedes Oris de Roa despiden a su querida amiga y abrazan con mucho cariño a Alex y a todos sus hijos. ¡Se la va a extrañar mucho!.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Andrea querida, vuela alto, no dudamos que desde el cielo seguirás acompañando a esa gran familia que armaron con Alex, gracias por tu amistad. Estarás siempre en nuestros corazones. Vero y Cusi.

AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Con todo cariño acompañamos a Alex, Horacio y familias, recordando con amor y oraciones a la querida Andrea. Maita y Buby García Calvo e hijos.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Inés y Jorge González acompañan a Alex y familia en este triste momento.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Bimbo, Marce y Jero Alvarez te despiden con inmensa tristeza y abrazan fuerte a Alex, Santi, Joaco y Ale. Descansá en paz.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Tus primos Oucinde: María Irene, Adriana, Alberto y sus familias despiden a Andrea y te acompañan Alex con mucho cariño.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - María Rosa, Teresa y Eduardo, María y Jorge, Verónica y Pedro Laurence acompañan con mucho cariño a Alex y toda la familia en estos tristes momentos y con oraciones en su memoria.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Mary Rose Fox e hijos despiden a la querida Andrea con enorme tristeza y acompañan a Alex y su familia con inmenso cariño.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Ale y Fabi Checchi e hijos participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Con mucho amor te despedimos querida Andrea. Te recordaremos con una sonrisa y tu imagen nos acompañará siempre. Tus compañeras del Santa Teresa de Jesus.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) despiden a Andrea con tristeza y acompañan con afecto a Alex y familia en estos tristes momentos.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Con muchísimo cariño te recordaremos siempre. Cristina Taubenschlag y Marcelo Garcia Leyenda.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Carolina Duggan de Freyre, hijos y nietos despiden con tristeza a Andrea y acompañan a Alex y familia con el cariño de toda una vida.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Acompañamos con mucho cariño a Alex, Belu, Marina, Alejandro, Santi y Joaquín en este momento tan difícil. Les mandamos mucha fuerza y que el amor de Andrea los acompañe siempre. Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Federico y Cora Alvarez de Toledo despiden a la querida Andrea y acompañan a Alex y familia con muchísimo cariño.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Inés y Dany Palandjoglou acompañan con cariño a Alex, a sus hijos y a Gloria en este triste momento.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Con gran tristeza despedimos a nuestra amiga de tantos años. Ejemplo de bondad, pezón y cariño. Hasta siempre, Andreita muy querida. Clorinda, Agustina y Paula Antinori.

