AMADO CATTANEO DE LAURENCE, Andrea

AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Hernán López León acompaña y abraza con mucho cariño a Alex en este triste momento.

AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Ortiz de Ocampo 3188 y su administración participan con gran pesar el fallecimiento de su apreciada vecina y acompañan con afecto a su familia en estos tristes momentos.

AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Bea y Aldo Fabbri despiden a Andrea y acompañan con mucho cariño a Alex, Gloria y familia.

AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea. - Jorge, Carola, Juli y Quino Azulay (a.) te despedimos, querida Andrea, con mucho amor y abrazamos a Alex, Santi, Joaco y Ale con inmenso cariño.

