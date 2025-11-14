SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Gloria Laurence junto a sus hijos Tony y Delfina, Jackie y Horacio, Glorita e Ignacio, y Diego y Chezz acompañan a Alex y despiden a la mejor y muy adorada Andrea.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Despido a la querida Andrea y te abrazo Alex, con el inmenso cariño de la amistad de toda una vida. Lucrecia Gordillo.

† AMADO CATTANEO de LAURENCE, Andrea, q.e.p.d. - Rodolfo Costantini (a.) y Verónica Zuberbuhler despiden con mucha tristeza a Andrea y acompañan a Alex y Gloria con mucho cariño en este triste momento.

