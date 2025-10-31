LA NACION

AMADORI, Ricardo

AMADORI, Ricardo, falleció el 29-10-2025. - La Asociación de Helicópteros de Argentina, APHA, lamenta el paso a la inmortalidad del piloto de helicópteros Ricardo Amadori.

