† AMADORI, Ricardo, falleció el 29-10-2025. - La Asociación de Helicópteros de Argentina, APHA, lamenta el paso a la inmortalidad del piloto de helicópteros Ricardo Amadori.
