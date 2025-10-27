LA NACION

AMERISO, Sebastián

AMERISO, Sebastián. - Docencia e Investigación de Fleni despiden al amigo entrañable, miembro fundador de su Comité de Ética y pilar de la investigación biomédica de Fleni. Abrazamos a su familia desde el corazón.

AMERISO, Sebastián, q.e.p.d. - Despido a mi gran amigo y doctor, imborrable mi gratitud. Acompaño a Soledad y Flia. en su dolor. A. Cozzani.

AMERISO, Sebastián, q.e.p.d. - Patricio y Cecilia Bonta con dolor despiden a su médico. Un ser humano admirable. Pedimos oraciones por su alma.

AMERISO, Sebastián, Dr. - Los integrantes del Laboratorio Doppler de Fleni lo despiden con dolor y acompañan a su familia en este triste momento.

