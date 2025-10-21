SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† AMOEDO, Fernando, q.e.p.d. - Emilse Gibaut de Dalla Via, Jerónimo, Ignacio y Lucía, Joaquín y Gloria acompañan con mucho cariño a Marcela, José, Martín, Gonza, Delfi y Rochi.

† AMOEDO, Fernando. - Inés Galarza y Jorge Bourdieu despiden al querido amigo y abrazan a Marcela y a toda la Flia.

† AMOEDO, Fernando. - Alberto y María Matarazzo despiden a su querido amigo Fernando y acompañan a Marcela e hijos en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa