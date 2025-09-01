1
ANCHORENA, Teresa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ANCHORENA, Teresa. - Beatrice y Jorge Hugo Herrera Vegas y su familia despiden a Teresa con mucha tristeza y respeto por su gran trayectoria.
† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Marietta y Jean Nelson (as.), sus hijos y nietos despiden con tristeza a Tere y abrazan con todo cariño a Isabel, Angie y Luchi y sus familias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Festival de Venecia: Lucrecia Martel presentó Nuestra tierra, sobre el asesinato de Javier Chocobar
- 3
La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi
- 4
El futuro de la vicepresidenta | Villarruel guarda silencio sobre el caso Spagnuolo, mientras toma distancia de Milei y su gobierno