† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, junto al directorio y personal despiden con mucho cariño a quien fuera su brillante directora de Patrimonio y Artesanías. Con una trayectoria y pasión incomparable se consagró hasta el último día con la vocación por sostener la identidad cultural de la Argentina. Honramos su memoria.

ANCHORENA, Teresa. - Rogelio Pagano, Jorge Rodriguez y Marcelo Diez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

† ANCHORENA, Teresa. - Marilú González Estevarena despide a su querida amiga y acompaña con cariño a sus hijos en este triste momento.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Jorge Tassara e Isabel de Anchorena de Tassara, sus hijos Jorge y Rosario, Marina y Nicolás, Tomás, Isabel y Justo y nietos despedimos a nuestra queridísima hermana Tere muy tristes y acompañamos a Mateo, Luna y Clara. La vamos a extrañar muchísimo.

ANCHORENA, Teresa. - Las empresas del Grupo DESA participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Te despido querida Teresa luego de tantos años de amistad compartida y acompaño con todo mi amor a Angie, Clarita y familia. María Elisa Mitre.

ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Carolina Biquard despide a su entrañable amiga Tere y acompaña a Angie, Mateo, Luna y Clarita en este tristísimo momento.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Ángela Palacio Posse y Fernando Petrella la despiden con cariño y admiración.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Teresa A. L. Bulgheroni despide a Teresita con cariño recordando los lindos momentos trabajados juntas y acompaña a su familia en este triste momento.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan con pesar su fallecimiento, acompañan con cariño a Santiago y su familia en este doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

† ANCHORENA, Teresa E. - Su hermana Lucia de Anchorena y Eduardo Blaquier y sus hijos Lucio y Hany, Paula y Ruben, Martín y Begoña, Delfi y Nacho, Elina y Jose, Edu y Agus y sus nietos despiden a Tere con enorme cariño.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Facundo de Almeida y Carla López Medus y sus hijas Mariana y Lucía de Almeida acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

ANCHORENA, Teresa. - Con profundo cariño acompaño a Clara y las hermanas Anchorena en este triste momento. Las abrazo con amor infinito. Nieves.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Que descanses en paz querida Tere, te vamos a extrañar mucho. Abrazamos con mucho amor a Mateo, Luna, Clarita y toda la familia. Tu hermana Angie, Pablo Porto, Pedro, Mariana, Felipe, Jacinta y Rosa Marina.

ANCHORENA, Teresa. - Se nos fue Tere. Tan genial como querida. Abrazo a sus hermanas y a sus hijos con inmenso cariño. Marina.

† ANCHORENA, Teresa. - Cómo te vamos a extrañar, querida amiga esencial. Eras única. Acompañamos con cariño a Angie, a Gerardo y a toda su familia. Inés y Fernando Sánchez Sorondo.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Te despido, junto a Juan y Marcos, con mucha tristeza y abrazo a Clara, Luna y Mateo con todo cariño. Tere querida, que en paz descanses. Mercedes Cullen.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Carlitos y Pompi y sus hijos abrazan a Angie con mucho amor, acompañando a toda la familia de la querida Tere en su dolor.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Sus hijos Mateo Paiva y Lily Lim, Luna Paiva y Pablo Bofill, Clara Cullen y Max Farago; sus nietos Ilya Paiva, Eva Paiva, Iara Erlich, Romeo Erlich, Athena Bofill, Alma Farago y Azul Farago participan con mucha tristeza el fallecimiento de una mujer, una madre y una abuela extraordinaria e invitan a despedirla en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 130, hoy, a las 11.30. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

