† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Sus hijos Mateo, Luna y Clara agradecen los mensajes de tanto cariño e invitan a una misa en honor a Teresa, hoy, domingo, 11.30, en la Parroquia Santa Clara, Gurruchaga 1012.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d., 28-8-2025. - Te despido con mucha admiración y nostalgia. Nunca olvidaré tu generosa donación en el año 85 a la Comunidad Mapuche de Atreuco en la provincia del Neuquén. Gracias Teresa por tu permanente espiritu solidario. María Teresa Giraldes de Goetz.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Bella y Magda Duggan de Zavalia acompañan a Angie, Isabel y Lucía con mucho cariño.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Bitza y Oscar Imbellone despiden a Teresa y acompañan a Angie e Isabel con mucho cariño en este doloroso momento.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Diógenes de Urquiza Anchorena y Ana Arambarri despiden con todo cariño, acompañando a Lucía y familia en este triste momento.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - María A. Tassara e Iván Robredo despiden a Tere y acompañan a sus hermanas e hijos en su inmensa tristeza.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Sabrina y Alberto Manuel Diaz abrazan con mucho cariño a Isabel y a toda su familia.

† ANCHORENA, Teresa. - Vicente Massot y Aurora Ramos Taboada de Massot participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Angy y sus hermanos en este triste momento.

† ANCHORENA, Teresa. - Juan Eduardo Fleming despide a Teresa con gran cariño y aprecio. Como directora y asuntos culturales de la Cancillería, independientemente de su amistad, fue sobresaliente por su creatividad e innovación, apoyando con total sentido patrio y generosidad proyectos de valor para el interés nacional.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Magdalena y Alejandro Roca acompañan con cariño a Isabel y familia.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d., 28-8-2025. - Inés y Federico Cendoya, hijos y nietos acompañan a Isabel y Jorge y hermanas con muchísimo cariño en este triste momento.

† ANCHORENA, Teresa. - Elena B. Esteves abraza con mucho cariño a Angie, Isabel y toda su familia en este momento de tristeza.

† ANCHORENA, Teresa. - Juan Mora y Araujo y Julia Napier despiden a Teresa con tristeza y cariño y acompañan a Luna, Iara y Romeo y Mateo y Clara con amor.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestra querida amiga Isa con inmenso cariño y abrazamos a Angie en este triste momento. Florencia y Pepe Brea.

† ANCHORENA, Teresa. - Stella y Jaime Maguire acompañan con mucho cariño a Isabel y Jorge en estos tristes momentos.

† ANCHORENA, Teresa, q.e.p.d. - Rafael Montes de Oca acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

