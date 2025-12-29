LA NACION

ANDRADA, Ricardo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANDRADA, Ricardo. - Marcelo y María Inés Santurio participan su fallecimiento y acompañan a Hernán y familia en su dolor.

ANDRADA, Ricardo. - Los socios e integrantes de Santurio, Andrada & Noël participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a Hernán Andrada y familia en la partida de su padre.

ANDRADA, Ricardo, q.e.p.d. - Moira Frehner acompaña a Hernán, Vale y las chicas, y a toda la familia Andrada, en este momento tan triste. Un fuerte abrazo.

