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ANDRADE, Jorge Andrés
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ANDRADE, Jorge Andrés, Cnel. (RE) ingeniero, q.e.p.d. - Excelente profesional y querido amigo. Juan Carlos Benitez y señora participan su fallecimiento y acompañan a María Angela, hijos y familiares, rogando por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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