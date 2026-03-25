SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANDRADE, Jorge Andrés, Cnel. (RE) ingeniero, q.e.p.d. - Excelente profesional y querido amigo. Juan Carlos Benitez y señora participan su fallecimiento y acompañan a María Angela, hijos y familiares, rogando por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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