ANDREASSI, Augusto
✝ ANDREASSI, Augusto. - Fundación X La Boca, su presidente, Oscar Andreani, el consejo directivo y sus socios participan con profundo pesar el fallecimiento de Augusto Andreassi, ex socio de la institución, a quien recuerdan con sincero afecto y gratitud por su colaboración y compromiso. Acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan una oración en su memoria.
