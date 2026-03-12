SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANDREASSI, Augusto. - Fundación X La Boca, su presidente, Oscar Andreani, el consejo directivo y sus socios participan con profundo pesar el fallecimiento de Augusto Andreassi, ex socio de la institución, a quien recuerdan con sincero afecto y gratitud por su colaboración y compromiso. Acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan una oración en su memoria.

