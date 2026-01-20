LA NACION

ANDREONE, Gioia Casares de q.e.p.d. - Su marido, Hector E. Andreone junto a sus hijos, Pía y Charles, Vale y Sebas, Pablo y Guille, Luly y Max, Mani, Jose y Rafa, Shoi y Eric; sus nietos, Manu, Cami, Santi, Lola, Carme, Tere, Yair, Dilan, Simo, Martu, Benja, Rufi; su bisnieto Pedro, despiden con profunda tristeza y mucho amor a su queridísima e inolvidable mujer, mamá, abuela y bisabuela.

