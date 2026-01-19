LA NACION

ANDREONE, María Rosa Casares de

ANDREONE, María Rosa Casares de (Gioia), q.e.p.d. - Su hermano Federico Casares junto a sus hijos Fede y Ceci Pérès, Tato y Sofi Trevisan, Male y Rafa Trevisan, Floppy y Juani San Miguel, Santi y Flor Serra, la Beba y Ale Duffy y nietos despiden con profunda tristeza a la querida Gioia y acompañan a Héctor y chicos con mucho cariño. La vamos a extrañar.

ANDREONE, María Rosa Casares de q.e.p.d. - Su hermana Gloria Casares de Escriña, junto a sus hijos Constanza y Francisco Eisner, Lucila y Federico Ramos, Juan y Martina y sus nietos ruegan una oración a su querida Gioia y acompañan a su familia. Te vamos a extrañar.

