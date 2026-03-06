SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANDRESEN, Hernán Javier. - Te despedimos con amor, tus hermanos Fabiana, Alejo y Luciana, tus cuñados Ana y Luciano y tus sobrinos Male, Diegui, Clari, Mate, Beno, Renu, Rama y sobrinos nietos Oli y Luche. Buen viaje. Te queremos. Lo despediremos el 7 de marzo, de 10 a 13, en Parque Memorial.

ANDRESEN, Hernán Javier. - Los Mucha, amigos y hermanos de la vida, Martín Mom, Martín Sammartino, Javier Méndez, Martín Holze, Marcelo García Posadas, Guy Troise, Raúl Stoker, Paco Heredia, Pablo De Barrio, Alfredo Debernardi y Carlitos Medina participan tu partida y comunican la despedida de este sábado 7, de 10 a 13, en Memorial.

Avisos fnebres

