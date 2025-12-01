1
ANDRIANI, Justo Francisco, Tc (R)
† ANDRIANI, Justo Francisco, TC (R), q.e.p.d. - Las Promociones 97 del CMN, 94 de la ENM y 32 de la EAM despiden al querido camarada, acompañan a sus familiares en este triste momento y piden una oración en su memoria.
