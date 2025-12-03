SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ANELLI, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Los empleados de Víctor Contreras S.A. lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

† ANELLI, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Los accionistas y el directorio de Víctor Contreras S.A. despedimos a nuestro entrañable socio Carlos, protagonista de muchos años de la historia de la empresa, y acompañamos a Graciela, sus hijos y nietos.

† ANELLI, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Con tristeza pero muchos recuerdos felices de toda la vida, despedimos a Carlos y abrazamos a su tan querida familia Graciela, Carolina, Vicky, Dante, Víctor y nietos. Dolores y Carlos Folatti, sus hijos Franco, Lucas y Delfina.

Avisos fúnebres

