SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ANELLI, Carlos. - Queridos Graciela, Dante, Carolina, Vicky y Víctor, los acompañamos con mucho cariño, deseando que Carlos descanse en paz. María Folatti, Alberto Fernández, Rocío, Aníbal, Guadalupe y Paloma Fernández Folatti.

† ANELLI, Carlos. - Lucas Contreras y Sheila de Elia Otero acompañan a Graciela, sus hijos y nietos en este momento de profundo dolor.

† ANELLI, Carlos, q.e.p.d. - Rita Arata de Balzano, hijos y nietos acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

