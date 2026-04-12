ANTONIO, Felisa Julia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANTONIO de SAPORITI, Felisa Julia, q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - Sus hijas Patricia, Silvia y Bettina; sus nietos Andrés, Azul, Javier, Sofía, Clara, Mercedes, Nicolás, Francisco y Victoria; sus bisnietos Alfonso, Emilia, Isabel y Santiago y sus hijos políticos Jorge, Juan y Daniel la despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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