† APOSTOLIDIS, Christophe, q.e.p.d., falleció el 30-8-2025. - El Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown participa el fallecimiento de su socio y quien fuera distinguido profesor del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown. Rogamos una oración en su memoria.

