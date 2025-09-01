LA NACION

APOSTOLIDIS, Christophe

APOSTOLIDIS, Christophe, q.e.p.d., falleció el 30-8-2025. - El Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown participa el fallecimiento de su socio y quien fuera distinguido profesor del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown. Rogamos una oración en su memoria.

