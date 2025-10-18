SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Querida Ali, te despedimos con enorme cariño y acompañamos a los queridísimos Araujo. Doc, Mer, Pablo y Caro.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Adriana y Rubén Asorey (as.) despiden a su querida amiga Ali y acompañan a Charlie, Carlos, Diego, Uli y Flopy y familia con profunda tristeza.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Ale y Jóse despiden a la queridísima Ali con mucho amor y abrazan a Carlos y los chicos.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Josefina y Ricardo Araujo, hijos y nietos despiden a Ali con inmenso amor y abrazan fuerte a Carlos y los chicos.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Coty y Viviana Pereyra Lucena e hijos la despiden con tristeza y acompañan a Charlie, a los chicos y familia con mucho cariño.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - María y Alejandro Paz la despiden con mucha tristeza y acompañan a Carlos y a sus hijos con todo cariño.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Tu consuegra Ana Pérez Domínguez y Martina Tagliaferro acompañan con inmenso cariño a Carlos, hijos, nietos y a toda la familia, te vamos a extrañar siempre.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Jorge y Mercedes García Zavaleta y sus hijos Mer y Nico, Francisco y Mani y José y Caro despiden a la querida Ali y abrazan con cariño a Carlos, los chicos y toda la familia.

† ARAUJO, Alicia Chapuis de. - Bebecita y Santiago Reynal, Santi y Cami, Javier y Clara, Andrés, Juan y Fran, Marcos y Coni y Cristián y Lugi la despiden con tristeza y acompañan a Charlie y los chicos con mucho cariño.

